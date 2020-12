Politik in Radevormwald : SPD kritisiert Rede des Kämmerers im Rat

Radevormwald Der sehr deutliche Ansprache von Simon Woywod zum Haushalt fanden nicht alle Ratsmitglieder gut. Als unangemessen empfand sie SPD-Fraktionschef Dietmar Stark. Andere Fraktionen loben die offenen Worte.

Ungewöhnlich harsche Töne hatte Kämmerer Simon Woywod in der letzten Ratssitzung des Jahres angeschlagen. Nicht bei allen Fraktionen ist das gut angekommen. Woywod hatte unter anderem erklärt, es dürfte keine Denkverbote und keine „heiligen Kühe“ mehr geben. In den vergangenen sieben Jahren sei die Stadt mit ihrem Eigenkapital viel zu großzügig umgegangen, meinte er zudem. Und attackierte die Kreisverwaltung wegen geplanter Erhöhungen der Kreisumlage für die Kommunen und bezeichnete dies als „eine riesengroße Unverschämtheit.“

Dietmar Stark, Fraktionsvorsitzender der SPD, gestand im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er am liebsten eine direkte Replik in der Sitzung gegeben hätte, dies aber unterlassen habe, weil man sich unter den Fraktionen zuvor wegen der Corona-Infektionsgefahr auf einen zügigen Ablauf geeinigt hatte. Er hält Woywods Ausführungen für „völlig überzogen“. Stark: „Diese Kritik wird der Tätigkeit des Rates in den vergangenen Jahren nicht gerecht.“ Der Haushalt sei stets nach intensiven Beratungen und mit deutlicher Mehrheit verabschiedet worden. Dass der neu installierte Kämmerer den Fraktionen nun bescheinige, sie hätten in den vergangenen sieben Jahren schlecht gewirtschaftet, sei kein guter Stil. „Letztendlich ist das auch eine Ohrfeige für die CDU in Radevormwald“, sagt Stark mit Blick auf die Mehrheitsfraktion. Woywod ist selber CDU-Mitglied. Auch der Ton, mit dem Simon Woywod den Kreis angegriffen hätte, empfindet der SPD-Fraktionschef als nicht angemessen.