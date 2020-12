Sparkassen-Stiftungen : Diese Rader Vereine erhalten Zuschüsse

Radevormwald Die beiden Sparkassen-Stiftungen informieren über ihre aktuellen Ausschüttungen. Sowohl Kultur- als auch Sportvereine in der Bergstadt können sich über finanzielle Unterstützung freuen.

Es wurde Geld aus dem Ausschüttungsfonds 2020 beantragt für die Durchführung von kulturellen Projekten sowie sportlichen und sozialen Aufgaben. Auch wenn die Zinslandschaft insgesamt der Stiftungsarbeit in Deutschland zu schaffen macht, konnten vor Ort wieder Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 9000 Euro bewilligt werden. Die Bürgerstiftung wird in Radevormwald eine ganze Reihe von Projekten unterstützen. So wird die Radevormwalder Musikschule bei der Anschaffung eines Musikcomputers Mittel aus dem Stiftungsfonds erhalten. Damit soll die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden. Um Musik geht es auch bei der Unterstützung für den Förderverein des Feuerwehrmusikzuges in der Bergstadt. Auch hier gibt es für die Aktivitäten einen Zuschuss.