Zu früh gelockert : Österreich führt FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen wieder ein

Wien Deutschland hat weitgehende Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen beschlossen. Das Nachbarland Österreich geht nun den umgekehrten Weg.

Ab Mitte kommender Woche werde in Österreich wieder eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen gelten, kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch laut der Nachrichtenagentur APA am Freitagabend an. Eine entsprechende Verordnung soll demnach bis Mittwoch vorliegen.