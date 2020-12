Volkshochschule in Radevormwald : Hoffnung auf mehr Anmeldungen zum Start

Radevormwald Das VHS-Angebot 2021 fällt in Rade kleiner, aber vielseitig aus. Die Leiterin der VHS wirft einen Blick auf das nächste Semester.

Programm Gedruckt liegt das Frühjahrsprogramm 2021 ab dem 5. Januar 2021 in den Städten und Gemeinden des Oberbergischen Kreises aus. Zusätzlich werden die Gemeindeprogramme ab 8. Januar 2021 in alle Haushalte verteilt. Informationen Tagesaktuelle Informationen sind auf der Homepage www.vhs-oberberg.de abrufbar.

Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die räumliche Situation in der Stadt auf der Höhe zurückzuführen. Die VHS nutzt verstärkt die Räume des Bürgerhauses. „Radevormwald befindet sich seit einigen Jahren in der intensiven Stadtentwicklung und auch die Schullandschaft hat sich verändert. Uns stehen leider immer weniger Räume zur Verfügung“, sagt die VHS-Leiterin. Das Programm für das nächste Semester hat den Bereich der politischen Bildung und der Familienbildung ausgebaut. „Wir haben uns neue Wege und Kompetenzen erschlossen, die uns Zugang zu einer neuen Zielgruppe ermöglichen. Ein tolles Angebot haben wir außerdem mit dem Stadtarchiv auf die Beine gestellt.“ Mit Hilfe von Archivarin Iris Kausemann können die Kursteilnehmer in das Gedächtnis der Stadt eintauchen und lernen, wie man sich in Archiven zurechtfindet.