Heute ist der Tag der Blockflöte: Ein unterschätztes Instrument entdecken

Radevormwald Musikschullehrer Da-Yong Zhang und seine Schülerin Amelita verraten, was an dem Instrument besonders ist.

Der heutige Tag der Blockflöte gehört seit 2007 zu den außergewöhnlichen Ehrentagen des deutschen Kalenders. Die Musikschule hat gestern die ersten Unterrichtsstunden auf der Blockflöte für 2019 abgeschlossen und den Einstieg in das neue Jahr genutzt, um das historische Instrument zu würdigen. Musiker Da-Yong Zhang ist der einzige Lehrer der Musikschule, der Blockflöte unterrichtet. Er begrüßt jede Woche drei Schüler in seinen halbstündigen Einzelstunden, um das Instrument und seine Schüler zu fördern und dafür zu sorgen, dass die Blockflöte nicht in Vergessenheit gerät.