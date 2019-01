Neuer Kollege in der Rader Praxis: Kempe nun Teilhaber in der Tierarztpraxis Jessen

Radevormwald Stefan Kempe ist der neue Teilhaber der Tierarztpraxis Jessen an der Telegrafenstraße. Er leitet die Praxis jetzt zusammen mit Dr. Andrea Jessen. Dr. Kai Jessen ist weiterhin Teil des Teams und für seine Kunden und Patienten da.

Die Radevormwalder kennen Stefan Kempe bereits seit einem Jahr, seitdem er in der Tierarztpraxis seine Arbeit begonnen hat. Der junge Kollege konnte schnell das Vertrauen der Patienten und das ihrer Besitzer gewinnen und freut sich jetzt über den Schritt in die Selbstständigkeit. „Dieses Ziel hatte ich natürlich vor Augen, als ich mein Studium begonnen habe. Die meisten Tierärzte machen sich im Laufe ihres Berufslebens selbstständig, und für mich ist der Zeitpunkt genau richtig“, sagt der 32-Jährige.

Nachdem er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof in Lennep verbracht hat und mit Tieren groß geworden ist, stand sein Berufswunsch schnell fest. Sein Studium der Tiermedizin hat er vor sechs Jahren an der Justus-Liebig-Universität in Gießen abgeschlossen. „Während des Studiums habe ich gemerkt, dass Tierarzt tatsächlich mein Traumberuf ist. Dieser Eindruck hat sich auch in der Praxis bestätigt. Ein normaler Bürojob wäre für mich undenkbar gewesen“, sagt Kempe. Nach seinem erfolgreichen Abschluss war er fünf Jahre in einer Tierarztpraxis in Burscheid tätig. Dass er jetzt Teil der Praxis Jessen ist, bedeutet für ihn Vertrautheit. „Ich kenne die Praxis selber schon ewig. Dr. Jessen kommt seit Jahrzehnten auf den Hof meiner Eltern und kümmert sich um unsere Pferde. Es ist schön, jetzt zusammenzuarbeiten und sich mit erfahrenen Ärzten auszutauschen “, sagt der junge Tierarzt.