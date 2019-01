Auf öffentliche Toiletten in Radevormwald geht selten jemand: Bedarf ist da – aber keiner will die „nette Toilette“

Radevormwald Eigentlich ist die Kampagne „Nette Toilette“ ein Service für Bürger und Besucher: Händler und Gastronomen stellen ihre WC-Anlagen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Doch Radevormwald sträubt sich – manch einer hat auch schlechte Erfahrungen gemacht.

Wer Touristen und Ausflügler in die Stadt locken will, muss viele Image-Faktoren bedienen. Ein „Puzzle-Steinchen“, das ein positives Erscheinungsbild vervollständigt, ist die Verfügbarkeit von „stillen Örtchen“. In Radevormwald sieht’s nicht gut aus: Um die öffentliche Toilette am Busbahnhof machen jedenfalls Einheimische eine großen Bogen, und auch die öffentliche Anlage an der Oststraße gilt nicht als einladend. Abhilfe könnte die Initiative „nette Toilette“ bringen – doch diese Aktion, die es in mehr als 220 Städten und Gemeinden in Deutschland gibt, stößt auf wenig Gegenliebe. Ein Antrag der Grünen im Sommer vorigen Jahres brachte keine Zustimmung.