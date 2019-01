Sekundarschule Radevormwald bekommt einen Namen: Malala-Festakt nach den Osterferien

Radevormwald Die Sekundarschule wird „Malala-Yousafzai-Schule“ heißen. Der Kontakt zum Sicherheitsteam der Friedensnobelpreisträgerin ist hergestellt.

Malala Yousafzai ist heute ein Beispiel für Zivilcourage. Die heute 21-Jährige ist die Tochter eines pakistanischen Menschenrechtlers, die in einem Blog unter Psydonym die Zustände in ihrer Heimat, dem Swat-Tal, darstellte; Frauen dürfen kein Fernsehen schauen oder Musik hören, sie durften nicht mehr einkaufen oder und trauten sich fortan nicht mehr auf die Straße. Die Taliban wollten Malala mundtot machen, weil sie diese Zustände öffentlich machten. Sie schossen ihr am 9. Oktober 2012 aufeiner Busfahrt in den Kopf; in einer Klinik in Birmingham wurde sie gerettet. Heute studiert sie in Oxford.