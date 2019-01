Arbeitslosigkeit in Radevormwald: 692 Radevormwalder ohne Beschäftigung

Radevormwald Arbeitgeber bieten Arbeitssuchenden 368 sozialversicherungspflichtige Stellen an.

Mit 692 arbeitslosen Männern und Frauen liegt Radevormwald auf einem unrühmlichen Spitzenplatz in Oberberg in der Arbeitslosenstatistik für den Berichtsmonat Dezember. Nur Gummersbach (1564) liegt noch vor Radevormwald, gefolgt mit Bergneustadt (638). Im Vormonat waren in der Stadt auf der Höhe nur 24 Menschen mehr ohne Beschäftigung. Eine Arbeitslosenquote hat das zuständige Arbeitsamt in Bergisch Gladbach für Radevormwald nicht ermittelt. Die Quote dürfte aber zwischen 4,7 und 5,1 Prozent liegen. Gummersbach liegt bei 5,7 Prozentpunkten.