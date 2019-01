Künstlerfahnen Radevormwald: Neue Künstlerfahnen am Kreisel

So werden sich ab dieser Woche die Künstlerfahnen am Kreisel präsentieren. Foto: Bernd Freudenberg

Radevormwald In dieser Woche werden nach Vorlagen des Rader Künstlers Gerlach Bente neue Fahnen am östlichen Innenstadtkreisel installiert. Mit dieser „Bergischen Oase“ möchte der Maler nicht zuletzt Vorfreude auf den Frühling machen.

Größe Jede der Fahnen hat die Größe von 150 mal 400 Zentimetern. Insgesamt wird also am Kreisel 48 Quadratmeter Kunst geboten.

Die nächsten Künstlerfahnen sind geplant. In einem halben Jahr werden Werke von Grit und Will Sensen am Kreisel zu sehen sein. Im Jahr 2020 werden dann Motive von Gabriele Straub (Reutlingen) und Rolf Nolden (Münster) einen Blickfang bilden. Doch nicht nur das hat Freudenberg auf der Agenda. Er verfolgt die städtische Kulturförderung genau: „Ich freue mich, dass im Haushalt 2019 als Aufwendungen für Ausstellungen eine fünfstellige Summe bereitgestellt ist, über deren Gewährung der Kulturausschuss in der nächsten Sitzung entscheidet.“