Zweitägiges Jugendturnier in Radevormwald: Bundenzauber der Nachwuchskicker

Zweitägiges Jugendturnier in Radevormwald

Die C1-Junioren des TuSpo belegen derzeit in der Leistungsklasse Remscheid einen guten fünften Platz. Das Team wird am Samstagnachmittag ins Turniergeschehen eingreifen. Foto: Schmidt

Radevormwald Zum dritten Mal richtet TuSpo Dahlhausen den SWR-Hallen-Cup aus. 36 Teams ermitteln an zwei Tagen die Sieger aus.

Der dritte SWR-Hallen-Cup der Fußballjugendabteilung des TuSpo Dahlhausen sorgt am Samstag und Sonntag, 19./20. Januar, wieder für echten Budenzauber in der großen Sporthalle im Schul- und Sportzentrum Hermannstraße. Gespielt wird dort statt auf die normalen Handballtore auf die zwei Meter größeren Jugendfußballtore und auf einem speziellen Fußballfeld, teilte Jugendleiter Günter Schmidt mit.

Nach vielen Turnieren in den Vorjahren, die für den Kreis Remscheid oder komplett in Eigenregie ausgerichtet wurden, hat der TuSpo im Jahr 2017 erstmals die Stadtwerke als Pate und Sponsor für seine Turniere gewinnen können.

Bei den diesjährigen Turnieren treten insgesamt 36 Teams im Wettstreit um Tore, Punkte und Pokale an. Dabei kommt es in diesem Jahr hauptsächlich zu rein bergischen Duellen, kommen doch 16 Teams aus dem Fußballkreis Remscheid, 13 Teams aus Wuppertal, vier Teams aus dem Kreis Solingen und nur drei Teams aus weiteren Bereichen des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Es wird also bei allen Turnieren zu einigen sehr reizvollen Derbys kommen.