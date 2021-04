Natur in Radevormwald : Frühjahrsputz im Wiebachtal

Radevormwald Interessierte Wanderer oder Spaziergänger können sich den ganzen Mai über Zangen, Handschuhe und Müllsäcke beim Verein ausleihen und den Müll im Wiebachtal einsammeln.

Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass in vielen Städten diverse Säuberungsaktionen nicht wie gewohnt über die Bühne gehen können. So ist das auch in Radevormwald. An der Aktion „Saubere Stadt“ beteiligt sich zwar auch die IG Wiebachtal, wobei der Schwerpunkt der Aktion entlang der Wanderwege entlang des Wiebach, des Siepener Baches und der Vorsperre liegen wird, kündigt die Vorsitzende Sabine Fuchs an. Dort habe sich leider auch corona-bedingt in den vergangenen Monaten einiges an Müll angesammelt. „Das achtlose Wegwerfen von Einwegmasken, Dosen, Flaschen oder anderen Verpackungen und die mutwillige Entsorgung von Haus- oder Sondermüll im Wald verschandelt jedoch nicht nur die Landschaft, sondern birgt auch Gefahren für Tiere und Umwelt“, berichtet die Vorsitzende der IG Wiebachtal. „Deshalb sind wir nicht nur jetzt im Frühjahr, sondern auch im Herbst zum Ende der Wandersaison gerne wieder dabei“.