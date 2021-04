Radevormwald in der Pandemie : „Corona-Point“ in Schlossmacherpassage

Anita Relic und Jasminka Lukic (l.) leiten den neuen Corona-Point in der Schlossmacherpassage. Hier können sich alle mit oder ohne Termin testen lassen und erhalten spätestens nach 30 Minuten das Ergebnis ihres Tests. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Mittlerweile gibt es in der Bergstadt vier Corona-Schnelltest-Zentren: Am Donnerstag öffnete der „Corona-Point“ an der Schlossmacherstraße. Der Abstrich wird unter Einhaltung aller Hygieneregeln von medizinisch geschultem Personal durchgeführt.

Um die Corona-Zahlen dauerhaft zu senken, ist eine flächendeckende Teststrategie wichtig. Das Netz an Möglichkeiten ist in Rade mittlerweile eng geknüpft. Vier Schnelltest-Zentren haben bis heute ihren Dienst aufgenommen: zuletzt am Donnerstag der „Corona-Point“ in der Schlossmacherpassage und am Freitagnachmittag am Sana Krankenhaus.

In dem ehemaligen türkischen Lebensmittelgeschäft an der Schlossmacherstraße hat Zahnarzt Yusuf Ayhan den neuen Point eröffnet. Der Abstrich wird unter Einhaltung aller Hygieneregeln von medizinisch geschultem Personal durchgeführt, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Den Radevormwalder Standort leiten Jasminka Lukic und Anita Relic. Ihr Team umfasst 38 Mitarbeiter, die an sieben Tagen in der Woche Tests durchführen und hauptsächlich aus Studenten und Menschen in Kurzarbeit besteht. Sie alle werden professionell geschult. „Wir haben auch mehrere Krankenschwestern und Altenpfleger in unserem Team“, berichtet Anita Relic.

Info Die Schnelltest-Zentren in Radevormwald Corona-Testzentrum Schlossmacherstraße 10, Schlossmacher Galerie, Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, Samstag, 8 bis 16 Uhr, Sonntag und Feiertag, 10 bis 16 Uhr, Test auch ohne Anmeldung möglich – oder Anmeldung online über die Internetseite https://www.coronapoint.de/pages/corona-testzentrum-radevormwald Haus der Begegnung Haus Hürxthal, Schlossmacherplatz, Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, und 15 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 17 Uhr, Anmeldung online über die Internetseite https://app.no-q.info/bergische-apotheke-radevormwald/checkins#/1526/2021-04-21

Mobiles Testzentrum/Impfbus Festplatz Uelfestraße, Dienstag, 16 bis 20 Uhr, Donnerstag, 11 bis 15 Uhr, Samstag, 16 bis 20 Uhr, Test auch ohne Anmeldung möglich – oder online über die Internetseite https://mhc-center-024.probatix.de/de/pick-slot/free Sana Krankenhaus Radevormwald Siepenstraße 33, Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr, Anmeldungen online über die Internetseite https://www.sana.de/radevormwald/gut-zu-wissen/corona/schnellabstrichzentren-in-radevormwald

In der Schlossmacherpassage stehen vier Testkabinen. Am Eingang empfangen zwei Mitarbeiter die Testwilligen. Wichtig: Man kann sich auch ohne Termin testen lassen. Wer sich ein zweites Mal testen lässt, dessen Daten sind registriert, dann reicht ein Personalausweis zur Vorlage. Das Testergebnis gibt es innerhalb von 15 bis 20 Minuten in schriftlicher Form, „was gerade für die älteren Menschen eine Erleichterung ist, denn viele haben keine E-Mail-Adresse“, sagt Anita Relic. Die anderen können sich das Ergebnis auf ihr Smartphone schicken lassen. Hierfür gibt es Kärtchen mit einem QR-Code, der passwortgeschützt geöffnet werden kann, um das Ergebnis zu lesen. „Wird jemand positiv bei uns getestet, bekommt er einen kostenlosen PCR-Test“, sagt Anita Lukic. Dieses Ergebnis kommt nach etwa 24 Stunden. Hierfür arbeitet der „Corona-Point“ mit einem Labor in Köln zusammen, das jeden Tag zwischen 15 und 16 Uhr die Proben abholt.

In Radevormwald können sich die Menschen jeden Tag kostenlos testen lassen. „Viele Berufstätige in der Pflege, Physiotherapeuten oder Personal-Trainer, wenn sie denn noch arbeiten dürfen, brauchen einen täglichen Nachweis“, sagt Anita Lukic. Ihr sei es wichtig, den Menschen möglichst unkompliziert und mit wenig bürokratischem Aufwand einen Schnelltest anbieten zu können. Denn selbst geimpfte Menschen brauchen einen Test, wenn sie zum Beispiel zum Friseur oder in Geschäften einkaufen wollen. Bislang halten sich die Warteschlangen noch in Grenzen, obwohl am ersten Eröffnungstag schon 55 Menschen zum Test kamen.