Werbung für Radevormwald : Ein Imagefilm für die Wupperorte

Gefördert werden könnten zum Beispiel Feste oder Verschönerungen im Quartier, wie „Urban Gardening“. Das neueste Projekt des Verfügungsfonds, das 2850 Euro abruft, ist ein Imagefilm für das Quartier an der Wupper. Der Antragsteller für diese Idee ist der Kinder- und Jugendtreff „Life“. „Anträge für den Verfügungsfonds können nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von Akteuren gestellt werden“, sagt Marie Steinhauer. Die letzten Details des Förderantrags sind noch in Arbeit, aber der zweiminütige Film über die schönsten und wichtigsten Orte an der Wupper soll definitiv auf den Weg gebracht werden. Geplant ist, dass nicht nur zentrale Treffpunkte, wie das Bürgerzentrum am Siedlungsweg vorgestellt, sondern auch die malerischen Landschaften und historischen Bauwerke in Szene gesetzt werden. „Der Film soll Lust auf das Quartier machen und vielleicht auch Investoren aufmerksam machen. Das Wülfingmuseum und die anderen historischen Textilfabriken sind etwas Besonderes“, sagt Marie Steinhauer. Sie hofft, dass es nach dem ersten Film, der im Sommer fertig sein soll, einen zweiten Teil geben wird. „Es wäre schön, die Entwicklung des Quartiers aufzuzeigen und auch die positiven Veränderungen, die es im Bürgerzentrum geben wird. Das Quartier ist jetzt schon lebenswert, aber wir wollen die Potentiale ausbauen“, kündigt sie an.