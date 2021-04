Virtueller Sport in Radevormwald : Volksbank lädt zum FIFA-21-Online Turnier ein

Radevormwald Landesweit finden unter dem Motto „Wenn dein Zimmer zum Stadion wird“ mehr als 90 Auswahlturniere statt, an denen jeweils 128 Spieler ab 16 Jahren teilnehmen können.

Wer das bergische Auswahlturnier am Freitag, 14. Mai, gewinnt, kann sich im Juli mit FIFA-21-Spielern aus ganz NRW an der Playstation messen. Veranstalter des „2. Wegfrei eCup NRW“ sind nach erfolgreicher Erstauflage erneut die Volksbanken in Nordrhein-Westfalen, heißt es in einer Pressemitteilung.