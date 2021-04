Ehrenamtsinitiative in Radevormwald : Weitblick organisiert Fahrt zum Impftermin

Radevormwald Der Fahrdienst der Ehrenamtsinitiative ist für Personengruppen gedacht, die Hilfe brauchen. Ein Taxi ist für viele zu teuer und eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu beschwerlich.

Marianne Insel war der erste Fahrgast des Impfzentrum-Fahrdienstes der Ehrenamtsinitiative Weitblick. Unter der Leitung von Standortlotse Horst Kirschsieper ist der Fahrdienst zum Impfzentrum in Gummersbach eingerichtet worden. Die 83-Jährige wurde am Montag zum zweiten Mal geimpft und ist glücklich über die Hilfe. „Ich fahre zwar noch Auto, aber die Strecke nach Gummersbach habe ich mir nicht zugetraut. Der Weg ist weit, und außerdem wusste ich nicht, wie ich auf die Impfung reagiere“, sagt die Radevormwalderin. Nachdem Marianne Insel über den ehrenamtlichen Fahrdienst von Weitblick in der Zeitung gelesen hatte, vereinbarte sie einen Impftermin. In den Wochen zuvor hatte sie keinen Termin vereinbart, weil sie nicht wusste, wie sie nach Gummersbach kommen soll. „Der Fahrdienst war eine echte Hilfe für mich und hat die Impfung ermöglicht. Alles hat gut funktioniert.“