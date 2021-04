Mehrere Corona-Ausbrüche in Radevormwald : „Das Infektionsgeschehen ist hoch“

Radevormwald Radevormald hat aktuell die drittmeisten Corona-Fälle im Oberbergischen Kreis. Innerhalb von zwei Tagen waren weitere 24 Patienten hinzugekommen. Nur in Gummersbach und Waldbröl gibt es mehr Patienten.

Innerhalb von zwei Tagen erhöhte sich die Zahl der Infizierten in Radevormwald um fast ein Viertel: Lag die Zahl der Covid-19-Patientenam Freitag noch bei 96, stieg bis Sonntag auf 120. Das ist nach Gummersbach (264) und Waldbröl (159) der drittgrößte Wert unter den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises. So kommt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung zu dem Schluss: „Das Infektionsgeschehen in Radevormwald ist insgesamt hoch.“ Aktuell gebe es sogenannte Ausbruchsgeschehen in zwei Unternehmen und in zwei Pflegeeinrichtungen. „Ein Ausbruchsgeschehen umfasst mehr als zwei zusammenhängende Sars-CoV-2-Fälle innerhalb einer Einrichtung“, erläutert sie.