Alter Baum in Radevormwald : Friedenseiche braucht mehr Pflege

Alter Baum in Radevormwald

Die Friedenseiche in Dahlhausen bereitet Sorgen. Sie ist in keinem guten Zustand. Naturfreund Dietmar Fennel hakt nun nach. Foto: Dietmar Fennel

Dahlhausen Naturschützer Dietmar Fennel hofft, dass die Grundstückseigentümer zur Einsicht kommen.

Dank des Naturschützers Dietmar Fennel, der im Vorstand des Bergischen Naturschutzvereins Radevormwald sitzt, weiß die Öffentlichkeit, dass um 1876 insgesamt drei Friedenseichen im Stadtgebiet gepflanzt wurden. Viele Einwohner kennen allerdings nur die Friedenseiche, die auf dem Marktplatz steht. Zusätzlich gibt es aber noch eine Friedenseiche in der Ortschaft Rädereichen sowie in Dahlhausen.

Der historische Baum, der in den Wupperorten steht, macht dem Naturschützer besonders Sorgen. Der Baum ist verwahrlost. „Die Friedenseiche steht zwar noch, aber der Zustand ist bedauerlich. Vor Jahren wurden alle Äste der Eiche abgesägt, das Umweltamt hat die Fällung des Baumes zum Glück verhindert“, sagt Fennel. Er ärgert sich über die Verschmutzungen im Wurzelbereich des Baumes. Seitdem er im März das erste Mal öffentlich auf den Zustand des Baumes aufmerksam gemacht hat, ist allerdings nichts passiert. Der Stadt sind die Hände gebunden, weil die Friedenseiche auf einem privaten Grundstück steht.

Dietmar Fennel appelliert noch einmal an den Grundstückseigentümer, den geschichtsträchtigen Baum zu pflegen. „Es ist möglich, dass die Eiche noch viele Jahre vor sich hat. Sie bietet vielen Vögeln und Fledermäusen einen Unterschlupf“, sagt er. Damit das funktioniert, muss die Erde um den Baum herum von Müll befreit und mit frischem Boden und Wildblumen angereichert werden. Die dritte Friedenseiche steht vor der ehemaligen Gaststätte „Eiken 3“ in Rädereichen und befindet sich in einem guten Zustand. „Die Eiche hat eine ausladende Krone“, sagt Fennel.