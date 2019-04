Großübung mit der Feuerwehr Radevormwald : Rader Feuerwehr übt Großeinsatz mit Spezialfahrzeug in Wipperfürth

Rader Feuerwehr übt Großeinsatz mit Spezialfahrzeug in Wipperfürth

Radevormwald/Wipperfürth Rund 250 Feuerwehrleute aus den Kreisen Oberberg und Rhein-Berg probten bei der Firma Voss in Wipperfürth einen Einsatz. Das Szenario war ein Chemie-Unfall.

Feuerwehrleute aus Radevormwald haben an einer Großübung in Wipperfürth teilgenommen. Dabei kam unter anderem der „ABC-Erkenner“ der Rader Feuerwehr zum Einsatz. „Das Szenario war ein Chemieunfall“, erläutert Heiko Balve, Leiter der Einheit Stadt. Rund 250 Feuerwehrleute aus den Kreisen Oberberg und Rhein-Berg hatten sich dazu bei der Firma Voss in Wipperfürth eingefunden, außerdem Notärzte, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter sowie Polizei, Ordnungsamt und Mitarbeiter der Kreisverwaltung.