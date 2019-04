Schulausschuss in Radevormwald : Politiker uneins über Umbaupläne für die Grundschule Lindenbaum

Radevormwald Eine Entscheidung über den Umbau fiel im Ausschuss noch nicht. Vor allem die kleineren Fraktionen haben Zweifel.

Den Mitgliedern des Schulausschusses ist in der Sitzung am Montag ein erster Planungsentwurf für den Umbau der Katholischen Grundschule Lindenbaum vorgestellt worden. Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, und Jürgen Funke, Leiter des Schulamtes, erläuterten, wie die Erweiterung der Räumlichkeiten aussehen soll. Unter anderem soll ein neuer Trakt an jener Stelle entstehen, wo sich aktuell der Container für die Offene Ganztagsschule befindet.

Doch bei anderen Fraktionen herrscht Skepsis. So meldeten die Vertreter der UWG Beratungsbedarf an. Burkhard Wigge meinte: „Wir werden hier von der Verwaltung in eine Richtung gelenkt.“ Der UWG-Mann befürchtet unter anderem, dass die notwendige Zwischenlösung während der Umbauarbeiten den Schulbetrieb schwer beeinträchtigen wird. Die Verwaltung geht von einer Bauzeit von zwei Jahren aus. In dieser Zeit müssten die Schüler in ein Containerdorf umziehen. Wo dieses aufgestellt werden soll, sei noch nicht entschieden, sagte Ulrich Dippel. Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb dieser Container schätzt die Verwaltung laut Jürgen Funke auf rund 600.000 Euro. Axel Michalides, fraktionsloses Mitglied im Ausschuss, schlug vor, den Umbau in zwei Etappen umzusetzen, so dass nicht alle Schüler in Container umziehen müssten.