SPD-Gespräch in Radevormwald : Bezahlbarer Wohnraum – wie schafft man das?

Radevormwald Das NRW.Gespräch der SPD zum Thema „Wohnen in Radevormwald“ war gut besucht. Der Landtagsabgeordnete Sven Wolf kam mit Bürgern und Experten ins Gespräch. Im Fokus: bezahlbarer Wohnraum, der vielerorts rar ist – auch im Bergischen Land.

Wohnen ist ein Grundrecht. Dass dieses Recht immer wieder in Vergessenheit gerät und der Wohnungsmarkt von denjenigen bestimmt wird, die in erster Linie Profit aus ihren Wohnungen schlagen wollen, ist auch in Radevormwald ein Problem. Es gibt kaum noch sozialgebundene Wohnungen, geschweige denn aktive Baulandpolitik. Den Problemen und Herausforderungen des Themas Wohnen stellte sich am Montagabend die SPD-Fraktion im Foyer des Bürgerhauses. Zu der Veranstaltungsreihe „NRW Gespräch“ waren nicht nur Mitglieder der Partei, sondern auch interessierte Bürger und Ratsmitglieder gekommen.