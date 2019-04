Radevormwald : Auch Radevormwalder Leader-Projekte werden gefördert

Radevormwald Fünf Projekte werden mit 427.000 Euro unterstützt.

(s-g) Fünf Projekte im Bergischen Wasserland sollen mit 427.000 Euro unterstützt werden. Das beschloss bei seiner Sitzung am Dienstag der Vorstand des gleichnamigen Vereins. Die fünf ausgewählten Projekte im Einzelnen: Das Projekt „E-Bike Verleih“ der ökumenischen Initiative wird die Lücke füllen, dass vor Ort kein Händler eine größere Menge an E-Bikes verleiht. Durch einen Lieferservice in Wipperfürth und Radevormwald ist es für Gruppen in der Zukunft zudem leichter, die Räder vor die Haustür geliefert zu bekommen. Der „MINT Experimentier-Erlebnispfad“ neben der Jugendherberge in Radevormwald wird Kinder und Jugendliche für interessante Berufe begeistern. Durch die Nähe zur Jugendherberge bietet sich auch auswärtigen Gästen ein neues Angebot.