Feuerwache in Radevormwald : „Tag der offenen Tür“ in der Rader Feuerwache

In der Feuerwache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße wird gefeiert. Foto: wos/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Die Feuerwehr feiert am letzten Aprilwochenende in der Wache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Das Orchester lädt dabei zum Tag der offenen Tür ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Wochenende nach Ostern, von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. April, findet wieder das Frühlingsfest der Einheit Stadt der freiwilligen Feuerwehr Radevormwald statt. Doch dieses Jahr gibt es eine Neuheit: Das Feuerwehrorchester lädt am 28. April zu seinem Tag der offenen Tür ein. Ort ist die Feuerwache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße.

Das Frühlingsfest startet am Freitagabend, 26. April, ab 20 Uhr mit der Mallorca-Party und DJ Marc. Wer da noch nicht genug hat, kann am Samstag mit Live-Musik der Partyband „YouWho“ weiter feiern. Der Sonntag wird dann zusammen mit dem Feuerwehrorchester musikalisch gestaltet. Um 11 Uhr wird das Feuerwehrorchester den ereignisreichen Tag für die Gäste eröffnen. Im Laufe des Vormittags stellen sich dann alle Gruppen und Orchester kurz musikalisch vor.

Ab etwa 12 Uhr wird es möglich sein, in den Räumen der Wache, jede Art von Blasinstrument und Schlagwerk unter Anleitung von Orchestermitgliedern und Lehrern auszuprobieren.

Außerdem besteht die Möglichkeit für die kleinen und großen Kinder an einer Musikolympiade teilzunehmen. Auf dem Platz vor der Wache wird es weitere Sehenswürdigkeiten für die Kinder geben, wie Ponyreiten, eine Hüpfburg und natürlich eine Übung der Jugendfeuerwehr. An allen Tagen wird mit einem Getränke- und Imbissstand für Ihr leibliches Wohl gesorgt.

Zusätzlich wird es am Sonntag noch Erbsensuppe aus der Feldküche, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen geben.

(s-g)