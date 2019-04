Tempo-Displays in Radevormwald : „Smileys“ sollen Raser bremsen

So sehen die Tafeln aus, auf denen Fahrer erkennen können, wie schnell sie fahren und ob ihre Geschwindigkeit angemessen ist. Foto: Reuter

Wellringrade Um die Probleme mit Temposündern an der B 483 in Wellringrade in den Griff zu kriegen, stellt die Stadt zwei Tempo-Displays auf. Die Geräte signalisieren mit lächelnden oder grimmigen Gesichtern den Fahrern, ob ihre Geschwindigkeit angemessen ist.

Ein Lächeln dürfte diese Nachricht auf die Gesichter der Einwohner von Wellringrade zaubern: Die Stadtverwaltung hat beschlossen, an der Bundesstraße 483, die durch die Ortschaft führt, zwei Tempo-Displays aufzustellen, eines für jede Fahrtrichtung. Damit sollen Raser auf ihre zu hohe Geschwindigkeit hingewiesen werden.

Diese Geräte hat jeder schon einmal gesehen – sie werden im Volksmund auch „Smileys“ genannt. Wenn der Fahrer sich an das vorgeschriebene Tempo hält, signalisiert ihm dies ein lächelndes Gesicht. Ist er zu schnell, gehen die Mundwinkel dagegen nach unten. Diese Tempo-Displays messen zwar die Geschwindigkeit, dokumentieren aber keine Verstöße. Sie sollen lediglich als freundlicher Fingerzeig dienen.

„Wir werden die Geräte in den nächsten Worten installieren“, kündigt Jochen Knorz an, der Leiter des Rader Ordnungsamtes. Erworben wurden die beiden „Smileys“ bereits. Sie kosten jeweils eine vierstellige Summe. „Wir haben früher schon einmal mit mobilen Anlagen gearbeitet, nun stellen wir zwei stationäre auf.“

Der Grund ist das dauernde Problem mit Rasern in der Ortschaft. Auf der Bundesstraße zwischen Radevormwald und Schwelm bzw. Ennepetal treten Auto- und Motorradfahrer gerne stärker aufs Gaspedal als erlaubt. „Es gibt dort regelmäßige Kontrollen“, sagt Knorz. Die Fahrer werden vor der Ortschaft mit Schildern auf 70 km/h heruntergebremst, in der Ortschaft ist dann Tempo 50 vorgeschrieben. Doch leider halten sich viele Fahrer nicht daran. „Wir sind immer wieder erstaunt über die vielen Auffälligkeiten.“ Einen Eindruck über das Verhalten vieler Verkehrsteilnehmer gibt das Ergebnis einer Kontrolle in Wellringrade aus dem Jahr 2017. Bei Motorradfahrern wurden 35 Verwarngelder, 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und acht Fahrverbote ausgesprochen. Bei Pkw-Fahrern kamen 46 Verwarngelder und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen zusammen. Die höchste Überschreitung: Tempo 98, also 48 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt.

Da wundert es nicht, dass es regelmäßig auf der B 483 bei Wellringrade zu schweren Unfällen kommt. Im Juni 2017 starb dort ein 48 Jahre alter Motorradfahrer bei einem missglückten Überholmanöver. Im Februar 2018 wurden zwei Frauen bei einem Unglück nahe der Ortschaft verletzt, eine Frau musste von den Einsatzkräften aus ihrem Fahrzeug befreit werden.