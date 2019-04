Ehrenamts-Initiative in Radevormwald : Paten für Auszubildende gesucht

Ehrenamts-Initiative in Radevormwald

Radevormwald Die Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ will Flüchtlingen beim Berufsstart helfen.

Die meisten der geflüchteten Männer und Frauen, die in den vergangenen Jahren nach Radevormwald gekommen sind, haben mittlerweile einen Ausbildungsplatz gefunden. Einige von ihnen kämpfen allerdings mit den Anforderungen der Ausbildung. Das liegt nicht an den Fächern selber, sondern meistens an nicht ausreichenden Deutschkenntnissen.