Radevormwald : Abwechslungsreicher Ausflug in die Welt der Musik

Beim Jahreskonzert verwöhnte die Harmonika-Band das Publikum mit einem facettenreichen Programm. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Unter der Leitung von Manuela Leven wurde das Jahreskonzert der Harmonika-Band mal wieder zu einem Erfolg. Die Musiker lockten Samstag und Sonntag hunderte Besucher ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz, die sich alle auf das facettenreiche Programm und die musikalische Qualität freuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Unterstützt wurden die vielen Akkordeon-Spieler von Musikern am Schlagzeug, am Keyboard, am Bass und an den Drums. Die Einheit des Orchesters beeindruckte mit dem Auftakt des Konzerts, der Titelmusik von „Game of Thrones“.

Die Moderatoren Antje und Stefan Jonas brachten die Ausstrahlung der Harmonika-Band bereits in der ersten Minute auf den Punkt. „Es ist schwungvoll, rhythmisch und abwechslungsreich“, sagten sie und genau so gestaltete sich das Konzert. Nach der Filmmusik erfüllte das feurige „Conga“ das Bürgerhaus und brachte die Rhythmen des kubanischen Volkstanzes nach Radevormwald. Danach folgten „Les Miserables“ sowie der Klassiker „Don‘t worry, be happy“, bevor es mit der Filmmusik von „Mission Impossible“, eine Komposition von Lalo Schifrin, spannend wurde. Den schnelle Wechsel der verschiedenen Musikrichtungen gelang der Harmonika-Band spielend, und das ist nicht nur auf die Erfahrungen der einzelnen Musiker, sondern insbesondere auf die klare Leitung durch Manuela Leven zurückzuführen. Sie führte ihr Orchester sicher und selbstbewusst und erntete genau dafür tosenden Applaus.

Die Sänger Philipp Sieper und Sandra Moreno, die in Radevormwald für ihre voluminöse Stimme mit Wiedererkennungswert bekannt ist, traten zunächst mit dem Stück „Marvin Gaye“ auf die Bühne. Die Sängerin kehrte im zweiten Teil des Konzerts mit „Nenas Hits“ zurück auf die Bühne und wurde auch bei dieser Zusammenstellung bekannter Hits von der Harmonika-Band unterstützt.

Wie groß das Repertoire der Harmonika-Band ist, die seit über 40 Jahren besteht, wurde nach der Pause deutlich. Der klassische Start mit „A fifth of Beethoven“ wurde mit einem Best Of von Udo Jürgens sowie Kompositionen von Wolfgang Petry unterbrochen. Eine Stilmischung, die alle Teile des Publikums, ob jung oder alt, überzeugte.

Wie es Tradition ist, gab die Harmonika-Band ihren Zuhörern auch dieses Jahr die Möglichkeit für ihre Wunschmelodien für das Jahreskonzert 2020 zu stimmen.

Geehrt wurden am Wochenende Julia Heine und Victoria Jörgens. Beide bekamen die silberne Ehrennadel des Harmonika-Verbandes für zehn Jahre musikalische Treu und Unterstützung des traditionellen Instrumentes.