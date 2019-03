Sekretärin der Realschule Radevormwald : Vom Schulsekretariat in den Hörsaal

Monika Michalides-Stang war elf Jahre lang Sekretärin der Realschule Radevormwald. Schülerinnen und Schüler haben auf Plakaten Charaktereigenschaften zusammengetragen, die sie an ihr besonders schätzen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Monika Michalides-Stang hat Ende März ihren letzten Arbeitstag als Sekretärin in der Städtischen Realschule. Pünktlich zum Wintersemester im Herbst wird sie sich an der Universität Köln für das Fach Geschichte einschreiben.

Das Sekretariat einer Schule ist Dreh- und Angelpunkt für Lehrer, Schüler und Eltern. In dem Büro von Monika Michalides-Stang ist immer etwas los, dauernd kommt jemand zur Tür herein, hat eine Frage oder braucht einen Rat. Zu der Sekretärin der Städtischen Realschule haben alle eine ganz besondere Beziehung. Das ist auch der Grund, warum am Ende des Monats ein emotionaler Abschied bevorsteht. Am 29. März wird die 63-Jährige aus gesundheitlichen Gründen ihren letzten Arbeitstag antreten.

In den vergangenen Wochen haben sich schon viele Menschen bei ihr für ihre Arbeit bedankt und dafür, dass sie immer ein offenes Ohr hatte. „Das Kollegium der Realschule ist absolut harmonisch und man kennt sich hier nicht nur beruflich, sondern ist auch befreundet. So einen Zusammenhalt habe ich selten erlebt. Das werde ich sehr vermissen“, sagt Monika Michalides-Stang, die sich in der Schule fast mit allen duzt. Dass sie schnell zu einer wichtigen Persönlichkeit der weiterführenden Schule geworden ist, kann man auf ihre ehrliche und freundliche Art zurückführen.

Info Die Realschule hat noch 240 Schüler Die Schule Die Städtische Realschule Radevormwald läuft aus und teilt sich ihr Gebäude an der Hermannstraße bereits mit der Sekundarschule. Aktuell hat die weiterführende Schule noch 240 Schüler, vor zehn Jahren waren es noch über 900. Die Sekretärin Monika Michalides-Stang hat die Veränderungen miterlebt und ist froh, dass die Stimmung weiterhin gut ist. „Die Schüler und die Lehrer sind traurig und hätten die Realschule gerne gehalten. Trotzdem gibt es immer noch einen guten Zusammenhalt.“

Das haben auch die Schüler schnell erkannt und sich mit Problemen, zum Beispiel bei Krankheit, immer an die Sekretärin gewandt. Auf zwei Plakaten haben die Jugendlichen die Charaktereigenschaften von Monika Michalides-Stang zusammengefasst, die sie besonders schätzen. Da sind Wörter, wie „Positiv, Ratgeber, Verständnis und super“ zu lesen. Man merkt, wie sehr sich die Sekretärin über diese Rückmeldung freut. Ihre Arbeit hat sie immer gerne gemacht. Ihr offizieller Abschied wird vor einer Lehrerkonferenz im April stattfinden. Den Tag wird sie nutzen, um ihren Kollegen noch einmal persönlich für die schöne Zeit zu danken.

Der Schritt in den Ruhestand ist für Monika Michalides-Stang zwar emotional, aber auch mit einigen Neuanfängen verbunden, auf die sie sich freut. „Ich will etwas für meinen Rücken tun und noch mehr auf meine Gesundheit achten. Aber natürlich habe ich auch ein paar andere Dinge geplant“, sagt sie.

Dieses Jahr will sie ihre Italienischkenntnisse auffrischen, im Sommer besucht sie einen Kurs der Volkshochschule Köln für das Fach Kunstgeschichte. „Ich will mich weiterbilden und nehme den Kurs als Vorbereitung auf mein Studium wahr.“ Pünktlich zum Wintersemester im Herbst wird sie sich an der Universität Köln für das Fach Geschichte einschreiben. Das wollte sie schon immer studieren. „Ich freue mich wahnsinnig darauf, endlich Geschichte zu studieren und mich unter die Studierenden zu mischen. Das Schöne ist, dass ich ganz ohne Druck lernen kann und mich wirklich auf die Seminare und Vorlesungen freue“, sagt die Radevormwalderin.