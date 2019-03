Radevormwald : Schmökern in einer regnerischen Nacht

Stefanie Seifert und ihre Tochter Tami zeigen ihre Lieblingsbüchern. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Nacht der Bibliotheken fand am Freitag in ganz Nordrhein-Westfalen statt. In Rade wurde gelesen und referiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Lesen macht noch mehr Spaß, wenn es draußen dunkel ist und es regnet. Dann kann man sich besser in spannende Geschichten vertiefen, sich an paradiesische Sandstrände träumen oder an romantische Schauplätze denken kann. Lesen ist Fantasie, Bildung und Freude. Genau das vermittelte die Nacht der Bibliotheken am Freitag in ganz Nordrhein-Westfalen. Auch die Radevormwalder Stadtbücherei beteiligte sich an der Aktion und öffnete bis 21 Uhr. Natürlich nicht, ohne ihre Gäste zu bewirten und ihnen die neuesten Buch- und Hörspieltrends vorzustellen.

Sandra Oetelshoven, die Leiterin der Stadtbücherei, hat sich zu der Nacht der Bibliotheken etwas Besonderes einfallen lassen und die Kräuterexpertin und seit Neuestem auch Buchautorin Anke Höller eingeladen. Zu ihrem Vortrag über Kräuter, die in der Bergischen Natur zu finden sind und die dem Körper helfen. gesund und stark zu bleiben, kamen viele Zuhörer. Lebendig erzählte die Radevormwalderin über die Heilkräfte von Löwenzahn und Bärlauch und kam mit den Gästen ins Gespräch. Das Team von Sandra Oetelshoven hatte für die Erweiterung der Thematik eine Auswahl an Kräuter-Büchern zusammengestellt. Die anderen erwachsenen Besucher, die sich nicht für die Welt der Kräuter interessieren, beschäftigten sich mit den Neuerscheinungen und den Filmtipps der Stadtbücherei.

Info Die Stadtbücherei in Radevormwald Standort Die Stadtbücherei in Radevormwald liegt mit dem Standort am Schlossmacherplatz mitten in der Innenstadt. Öffnungszeiten Die Bücherei hat montags, dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Jeden Donnerstag öffnet die Bücherei eine Stunde länger bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Mittwochs bleibt die Bücherei geschlossen. Zu erreichen ist die Bücherei auch telefonisch unter Tel. 02195 932177.

Im Untergeschoss, wo Kinderbücher- und Medien ihr Zuhause gefunden haben, hielten sich Stefanie Seifert und ihre Tochter Tami auf. Sie nutzten die Gelegenheit, um die Stadtbücherei ganz neu kennenzulernen. „Im Alltag kommen wir einfach nicht dazu. Die langen Öffnungszeiten kommen uns gelegen. Wir haben uns einen Ausweis ausstellen lassen. Dann können wir in Zukunft Bücher ausleihen“, sagt Stefanie Seifert.

Dass sie ihrer Tochter immer viel vorgelesen hat, hat sich ausgezahlt, denn Tami ist schon jetzt, mit neun Jahren, eine richtige Leseratte. Besonders gerne liest sie Pferdegeschichten oder „Die drei Fragezeichen“. „Die sind auch super zum Einschlafen als Hörspiele. Bevor es zu spannend wird, schlafe ich meistens schon“, sagt die Drittklässlerin. Sie ist stolz darauf, dass sie zwei volle Bücherregale hat und war von der Auswahl der Stadtbücherei begeistert. „Hier findet man richtig tolle Sachen, die ich gerne lesen will“, sagt die Schülerin. Zusammen mit ihrer Mutter las Tami einige Bücher an und nahm ein paar mit nach Hause.