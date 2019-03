Öffentliche Gebäude in Radevormwald: Stadt installiert lebensrettende Defibrillatoren

Radevormwald In den Sport- und Turnhallen, im Haus Hürxthal und im Rathaus werden die Geräte nun bei Notfällen bereitstehen.

Die neuen Geräte werden im Rathaus, im Haus Hürxthal (Haus der Begegnung), in den beiden großen Sporthallen an der Hermannstraße und in den kleineren Turnhallen installiert, also in den Hallen der GGS Stadt, an der Jahnstraße, Auf der Brede und Lessingstraße. In der Turnhalle Bredderstraße wird ebenfalls ein „Defi“ installiert, das übernimmt laut der Verwaltung der Dahlerauer Turnverein (DTV).