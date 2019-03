Jugendpolitik in Radevormwald: Tut die Politik zu wenig für die Jugend?

Info

Harsche Kritik Reiner Klausing, der Vorsitzende des Kinder- und Jugendrings, hatte in seinem Offenen Brief deutliche Kritik formuliert: „Der Forentag zu Beginn des Jahres 2018 fand bei Vereinen und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit großen Anklang. Für die politischen Akteure in diesem Bereich war das Angebot offensichtlich uninteressant.“ Doch auch die Verwaltung kam in dem Brief nicht gut weg. Die Aufbruchstimmung, mit der vor 20 Jahren das eigene Jugendamt in Rade eröffnet worden sei, habe im Laufe der Zeit stark nachgelassen.