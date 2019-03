Wülfing-Gebäude in Radevormwald: Wülfing zwischen Traum und Realität

Zwei Ausschüsse tagen am Donnerstag gemeinsam in den Räumen des Wülfingmuseums. Foto: Stefan Gilsbach

Dahlerau Bei einer Sitzung im Wülfingmuseum stellten Planer der Politik das Konzept für die Entwicklung des Ensembles am Obergraben im Rahmen der Regionale vor. Die Möglichkeiten vor Ort sind außerordentlich – die Kosten jedoch auch.

Seit dem Ende der Produktion bei Wülfing in Dahlerau haben nur wenige Menschen einen Blick ins Kesselhaus am Obergraben geworfen. Am Donnerstag jedoch öffnete Eigentümer Uwe Bartels einer Besuchergruppe die Tür. Die Mitglieder des Stadtentwicklungs- und des Bauausschusses unternahmen einen Rundgang, um sich ein Bild von jenen Gebäuden zu machen, über deren Schicksal sie bald abstimmen müssen. Daher war die komplette Sitzung in das Wülfingmuseum verlegt worden.