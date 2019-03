Schulen in Radevormwald: Schwänzen fürs Klima auch – in Rade?

Am vergangenen Freitag demonstrierten Schüler in Solingen für den Klimaschutz. Die meisten Schulen akzeptierten Beurlaubungsschreiben. Foto: Jana Zimmermann

Radevormwald Unter dem Motto „Fridays for Future“ bleiben weltweit Jugendliche der Schule fern, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Wie würden die Schulen in Rade reagieren? Die BM fragte bei den Rektoren nach.

Am heutigen Freitag werden in Deutschland wieder Schüler auf die Straße gehen und für den Klimaschutz demonstrieren. „Fridays for Future“ heißt das Motto, zu deutsch „Freitage für die Zukunft“. Und freie Tage nehmen sie dann auch, die Jugendlichen. Das Schulschwänzen ist gewissermaßen Teil des Protestes, ein Zeichen, wie ernst es den Schülern ist. Auch im Bergischen sind die Demos angekommen. Am vergangenen Freitag demonstrierten in Solingen 750 Schüler aus weiterführenden Schulen. Eine ihrer Parolen lautete: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Die meisten Schulen hatten die Beurlaubungsschreiben der Schüler akzeptiert. Die Schuldezernentin, der größte Teil der Politik und die Verwaltung machten gute Miene. Kritik kam dagegen von einzelnen Fraktionen wie der FDP.