Künstlerin aus Radevormwald : Sängerin gibt ihre Erfahrungen weiter

Radevormwald Katrin Schmitt ist auf der Bühne zuhause. An der Rader Musikschule lässt sie Schüler an ihren Live- und Studioerfahrungen teilhaben.

Ihr zweites Standbein ist das Unterrichten geworden, das sie unter anderem an der Radevormwalder Musikschule verwirklichen kann. In der Stadt auf der Höhe unterrichtet die Sängerin 14 Schüler und hat die Pop-Abteilung aufgebaut. Sie coacht die Bands des Theodor-Heuss-Gymnasiums sowie der Städtischen Realschule und gibt dabei ihr Schatzkästchen weiter, wie sie es nennt. „Ich habe so viele Erfahrungen gesammelt und sie im Laufe der Jahrzehnte alle in ein Schatzkästchen gepackt, das ich meinen Schülern übergeben möchte. Manche singen hier nur als Hobby, andere Jugendliche bereite ich auf ihr Studium oder auf Wettbewerbe vor“, sagt Katrin Schmitt.