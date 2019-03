Dahlerau: Gemeindehaus soll Herzstück werden

Das Gemeindehaus am Siedlungsweg in Dahlerau. Foto: Stefan Gilsbach

Dahlerau Auf der Versammlung der evangelischen Kirchengemeinde Dahlerau informierten das Presbyterium und Bürgermeister Johannes Mans über die Zukunft der Begegnungsstätte.

Die Notwendigkeit, in die an der Wupper liegenden Vororte von Radevormwald vernünftig zu investieren, sei Bürgermeister Johannes Mans schon gleich nach Amtsantritt 2015 in den Kopf gekommen. Gestern, auf der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirche Dahlerau, unterstrich er noch einmal sein Anliegen, die Menschen der Wupperorte tatkräftig unterstützen zu wollen.