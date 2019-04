Handball : „Alte Herren“ der HSG holen souverän Meistertitel

Radevormwald Die Sportler haben den 1. Platz in der 2. Klasse des Bergischen Handballkreises erreicht – mit souveränen 37:3 Punkten.

Die IV. Mannschaft der HSG Rade/Herbeck erreichte nach dem zweiten Platz in der Vorsaison in diesem Jahr am Ende Rang eins in der zweiten Kreisklasse des Bergischen Handballkreises. Mit souveränen 37:3 Punkten sicherten sich die Männer um Trainer Uli Bleckmann den Platz an der Sonne. Nun könnte man mit dem gereiften Kader in der nächsten Saison in der ersten Kreisklasse angreifen. Lediglich das Hinspiel gegen die fünfte Mannschaft des BHC Solingen ging nach 20 ausgelassenen 100-prozentigen Chancen mit 24:28 verloren. Im Rückspiel revanchierten sich die Radevormwalder Handballer jedoch mit einem überragenden 34:21 und stellten damit endgültig die Weichen auf Tabellenführung.