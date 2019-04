Motorradsaison : Tipps der Polizei für einen entspannten Ausflug

Radevormwald Das Oberbergische ist ein Eldorado für Motorradbegeisterte aus dem gesamten Umland, die sich an den kurven- und abwechslungsreichen Strecken erfreuen.

Die gute Wetterlage an den Ostertagen hat viele Motorradfahrer ins Bergische gelockt. Die Polizei sieht das grundsätzlich mit gemischten Gefühlen, sind doch erst vor knapp drei Wochen zwei Motorradfahrer aus Wuppertal und Solingen mit ihren Maschinen tödlich verunglückt. „Das Oberbergische ist ein Eldorado für Motorradbegeisterte aus dem gesamten Umland, die sich an den kurven- und abwechslungsreichen Strecken erfreuen. Doch die fahrerisch anspruchsvollen Strecken bergen gerade für Ortsunkundige erhebliche Gefahren“, warnt Pressesprecher Michael Tietze. Immerhin kamen im vergangenen Jahr in den besonders unfallbelasteten Kommunen des Nordkreises (Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth, Lindlar) 85 Prozent aller verunglückten Motorräder nicht aus dem Oberbergischen. Insgesamt 30 auswärtige Städtekennungen waren 2018 an Unfällen im Oberbergischen beteiligt, die überwiegende Zahl kam aus den Zulassungsbereichen Köln (9), Siegburg (6) Wuppertal (6) und Ennepe-Ruhr-Kreis (4). Jeweils drei Unfallopfer reisten mit ihren Maschinen aus dem Märkischen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie aus den Kreisen Altenkirchen, Mettmann und Remscheid an.