Radevormwald : „Runder Tisch“ verurteilt Beschmieren der Gedenktafel

Radevormwald Die Mitglieder des Bündnisses vermuten einen rechtsextremen Hintergrund bei der Verunstaltung der Tafel, die an Opfer des NS-Herrschaft erinnert.

Nach der Verunstaltung der Gedenktafel für Opfer des Nationalsozialismus am Bürgerhaus hat sich der „Runde Tisch gegen Rechts“ in Radevormwald zu Wort gemeldet. Man verurteile aufs Schärfste das Beschmieren der Tafel. „Derartig verabscheuenswerte Taten müssen konsequent aufgeklärt werden“, erklärt Armin Barg, der Vorsitzende des „Runden Tisches“. „ Insofern sind wir dem Radevormwalder Bürger dankbar, der Strafanzeige erstattet hat. In der Realität zeigt sich aber immer wieder, dass eine Aufklärung solcher Straftaten äußerst schwer ist.“