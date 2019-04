Amtsgericht : Rader durch gestohlene Spielekonsole der Hehlerei überführt

Radevormwald Obwohl dem Amtsgericht Beweise vorlagen, konnte die Tat dem Angeklagten nicht eindeutig zugeschrieben werden.

Glimpflich davon kam ein 41-jähriger Radvormwalder am Wipperfürther Amtsgericht. Ihm wurde vorgeworfen, am 11. Oktober 2017 zwischen 17 und 19 Uhr durch das gewaltsame Eintreten der Tür in eine Wohnung eingebrochen zu sein und dort eine Spielekonsole mit Spielen, eine Digitalkamera sowie 800 Euro Bargeld gestohlen zu haben. Obwohl dem Gericht Beweise vorlagen, konnte die Tat dem Angeklagten nicht eindeutig zugeschrieben werden. Allerdings konnte anhand der Konsolen-Seriennummer sowie der E-Mail-Adresse und den Einlogdaten dokumentiert werden, dass der Angeklagte sich noch am Tag des Einbruchs um 19.49 Uhr mit der gestohlenen Spielekonsole angemeldet hatte.