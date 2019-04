Heimatfest : Schützenfest mit großer Kirmes vom 14. bis 17. Juni

Radevormwald Der Schützenverein Radevormwald 1708 bereitet das Fest für den Sommer vor.

Der Schützenverein von 1708 bereitet das große Schützen- und Heimatfest vor, das zusammen mit der Kirmes von Freitag bis Montag, 14. bis 17. Juni, stattfinden wird. Das Programm steht in Grundzügen fest. Bereits am Donnerstag, 13. Juni, ist um 19 Uhr das Ausschießen der Ehrenscheibe des Schaustellerkönigs im Schützenhaus am Hölterhof. Am Freitag, 14. Juni, gehen die offiziellen Feierlichkeiten um 17 Uhr auf dem Marktplatz mit der Proklamation des Schaustellerkönigs, der Eröffnung der Kirmes und dem Fassanstich weiter. Um 19 Uhr folgt die Auftaktversammlung im Schützenhaus. Die Kirmes findet in den folgenden Tagen in der Innenstadt und auf dem Hohenfuhrplatz statt.