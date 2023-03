Verkehrsberuhigung in Neuss Ortseinfahrt Dirkes wird umgebaut - Stadt stellt Pläne vor

Der Bezirksausschuss Holzheim stimmte am Donnerstagabend den Plänen für verkehrsberuhigende Maßnahmen an den beiden Ortseingängen dieses Straßendorfes im Neusser Westen zu. Gibt der Rat in seiner Aprilsitzung endgültig grünes Licht, soll es im Frühjahr noch eine Ortsbegehung mit den Anwohnern geben, bevor die Detailplanung in Auftrag gegeben wird. Eine förmliche Bürgerinfo als Abendveranstaltung hält die Stadt nicht mehr für nötig, weil die Anwohner das Vorhaben schon kennen würden und zudem im Bezirksausschuss gut vertreten waren und auch zu Wort kamen.