Zu gefährlich in Monheim Fußgänger auf Baumberger Chaussee müssen erst einmal weichen

(gut) Im Baustellenbereich auf der Baumberger Chaussee, in Höhe Kielsgraben, muss noch einmal die Verkehrsführung geändert werden. „Die Fahrspuren haben sich in der Praxis als zu schmal und in den Randbereichen als zu brüchig erwiesen“, teilte die Stadt am Dienstag mit. Im Klartext: „Zu gefährlich!“, so die Stadt. Heißt: Der provisorische Geh- und Radweg fällt weg. Wenn die aktuell schwierigen Witterungsbedingungen Markierungsarbeiten zulassen, würden die beiden Autofahrspuren im Laufe des Mittwochs verbreitert, so die Stadt. Radfahrer werden dann jeweils am Ende des Radwegs vor der Baustelle auf die Straße geführt und dürfen diese mitnutzen. Alternativ können sie auch die dann ausgeschilderte Umleitung durch den Knipprather Wald wählen – nach städtischen Angaben ein Mehrweg von rund 400 Metern. Für Fußgänger ist diese Umleitung bis voraussichtlich April 2024 die einzige Nord-Süd-Verbindung, wenn sie ansonsten auf der Baumberger Chaussee bleiben wollen. Alternativ empfiehlt die Stadt die am Rheinufer entlangführende Monheimer Straße „mit ihren in beide Richtungen gut ausgebauten Fuß- und Radwegen“.