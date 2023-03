Zwischenfazit in Neuss Zum Warntag geben 46 Prozent die Bestnote „sehr gut“

Ebenfalls eine gute Quote (nämlich 88 Prozent) vermeldete die Feuerwehr beim „Cell Broadcast“ – ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können. Erstmals konnten im Zuge des Warntags landesweit auch alle Stadtwerbetafeln der Firma Ströer zur Bevölkerungsinformation angesteuert werden. In Neuss geschah dies an vier Standorten – am Hammfelddamm, am Bahnhof sowie an zwei Standorten im innerstädtischen Bereich