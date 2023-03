Diebstahl im Rhein-Kreis Neuss Langfinger schlagen in Neuss und Grevenbroich zu

Neuss/Grevenbroich · In Neuss und Grevenbroich nutzten Langfinger am Mittwoch, 8. März, die Gunst der Stunde und griffen in die Taschen fremder Menschen.

09.03.2023, 13:47 Uhr

Zwei Frauen aus dem Rhein-Kreis sind Opfer von Langfingern geworden. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Zwei Personen im Rhein-Kreis Neuss sind am Mittwoch Opfer von Dieben geworden. Am Vormittag gegen 11.20 Uhr versuchte eine 67-jährige Neusserin an der Kasse eines Supermarktes ihre Einkäufe zu bezahlen. Dabei stellte sie fest, dass Diebe ihre Geldbörse gestohlen hatten. Davor war die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ebenso erging es einer 57-jährigen Grevenbroicherin. Auch sie versuchte Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr an der Kasse eines Bekleidungsgeschäftes zu bezahlen und stellte dabei fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Die jeweiligen Kriminalkommissariate 21 (Neuss) und 24 (Grevenbroich) haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(NGZ)