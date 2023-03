Neusser Sportevent Strecke des Firmenlaufs 2023 länger und deutlich schöner

Die Veranstalter gehen davon aus, dass noch mehr Menschen, als im vergangenen Jahr teilnehmen. „Wir erwarten am 6. September deutlich über 2000 Menschen. Wir merken jetzt schon, dass die Euphorie bei den Unternehmen groß ist, wieder ein Teamevent für Ihre Mitarbeitenden zu gestalten“, so Veranstalter Niedermeier. Das kann der Bürgermeister bestätigen, denn auch „sein“ Team wird dabei sein. „Der Firmenlauf ist für unsere Stadt und die Wirtschaftsregion ein starkes Aushängeschild mit Wachstumspotenzial. Auch unsere Belegschaft ist schon motiviert und wird mit einem Firmenlauf-Team an den Start gehen.“