Mitmachkonzert in Neuss Musik als Wunderwaffe bei Demenz

Seit gut einem Jahr bietet er im Neusser Seniorenzentrum Heinrich-Grüber-Haus entsprechende Musikstunden für die Bewohner an. Dass dem Ganzen ein konzertanter Rahmen gegeben wird, sei dagegen neu: All das geschieht unter dem Motto „Frühling lässt sein Blaues Bande wieder flattern durch die Lüfte.“ Zusammen mit Anja Lautermann (Flöte) und seiner Frau, der Musikgeragogin und Sängerin Michaela Corman, wird Georg Corman am Klavier einen musikalischen Nachmittag mit Kompositionen aus Klassik, Romantik, Volkslied, Schlager und Salonmusik gestalten. „Musik ist etwas, das jeden unmittelbar erreicht, sie spricht nicht nur einen Bereich im Gehirn an, sondern viele verschiedene“, erklärt er.