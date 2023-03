Heilig Geist Kirche in Neuss Bunte Bilderwelten hinter der Kirchentür

Sieben Jahre, von 1992 bis 1999, arbeitete Ettl, der in Bayern aufgewachsen ist und dort allerhand Eindrücke von barocken Bilderwelten in Kirchen, Schlössern und von Lüftmalereien an Häusern gesammelt haben dürfte, schließlich an der Heilig-Geist-Kirche in Neuss und kleidete sie in ein zeitgenössisches Gewand, fernab von pompösen goldenen Verzierungen oder Engel-Putten. „Er hat nichts dem Zufall überlassen und hat so sogar die Fenster ausgetauscht“, erinnert sich Goerdt und deutet auf die ehemals hellen Scheiben, die seit Ettl ebenfalls in Pastellfarben schimmern und dem einfallenden Licht eine neue Wirkung geben.