Engagement von Andreas Vogt Auch der Neusser Weihnachtsmann ist Ehrenamtler

Auch im Frühling schallt ein „HoHoHo“ aus dem Telefon, wenn man den Weihnachtsmann anruft. Andreas Vogt wohnt zwar in Düsseldorf, engagiert sich aber seit 2021 als ehrenamtlicher Weihnachtsmann in „HoHoHo Hoisten“, wie der Stadtteil im Neusser Süden in Anlehnung an das dortige Weihnachtshaus von Sven Martin im Advent liebevoll genannt wird. Aber auch in der „Nebensaison“ – also von Januar bis November – engagiert sich der 58-jährige, der im „zivilen Job“ für die AOK Rheinland/Hamburg tätig ist und dort unter anderem Veranstaltungen organisiert, in vielfältiger Weise: Seit 2007 kümmert er sich um die „Himmelgeister Kastanie“, einen Baum in Düsseldorf, der inzwischen als Naturdenkmal ausgewiesen ist.