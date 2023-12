ÖPNV-Pläne in Düsseldorf Suitbertusstraße wird zum Haltestellen-Novum

Bilk · An der Suitbertusstraße werden ab Januar künftig drei Linien der Rheinbahn halten. Um einen barrierefreien Einsteig zu ermöglichen, sollen Wartebereich und Radweg daher in einem „Radkap“ kombiniert werden. Eine Haltestellenform, die es so in Düsseldorf bislang noch nicht gab.

08.12.2023 , 16:29 Uhr

In Dresden wurde der „Radkap“ als Haltestellenform bereits umgesetzt. 2025 soll auch die Suitbertusstraße als erste Haltestelle in Düsseldorf so gebaut werden. Foto: Dresdner Verkehrsbetriebe/Jürgen Herrmann

Von Christopher Trinks