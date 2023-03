Ü60-Musik in Neuss Neues Rock-Chorprojekt lädt zur ersten Probe ein

„Wir erkennen in den letzten Jahren, dass immer mehr ältere Menschen ihren Traum vom Musikmachen realisieren wollen“, erzählt Dannenberg. Häufig sei für diejenigen der örtliche Kirchenchor eine Anlaufstelle, wer sich aber lieber in der Rockmusik ausleben möchte, für den sei der neue Rock-Chor eine gute Alternative. Die Idee basiert auf Kenntnissen der Kulturgeragogin Beatrix Wirbelauer. Und so möchte die Music Academy Neuss der Kultband Jethro Tull widersprechen, die einst hittauglich „Too old for rock ́n ́roll“ ätzte. Wer Interesse an der Auftaktveranstaltung hat, kann sich anmelden unter 02131-3659405 oder per E-Mail.