Aktion für Kinder in Neuss : Die „Projekthelden“ haben Kinder auf dem Kunstradar

Kunst und Kultur sollte allen Heranwachsenden zugänglich gemacht werden. Deshalb hat der gemeinnützige Verein Interkulturelle Projekthelden in Neuss den „Kunstradar“ entwickelt. Im Rahmen dieses Projektes haben Kinder und Jugendliche jedweder Herkunft zwischen 8 und 14 Jahren die Möglichkeit, vielfältige kulturpädagogische Angebote wahrzunehmen.

In der ersten Phase des Kunstradars im Juni 2019 wurden Schnupper- und Einstiegsangebote in Form niedrigschwelliger Wochenendworkshops konzipiert, so dass die Teilnehmenden die Kunstsparten und Medienformen Tanz/Choreographie, Performance/Theater, Upcycling und Videospiel/Design kennenlernen konnten. Die Interkulturellen Projekthelden kooperierten für dieses Angebot mit dem Kulturforum Alte Post und den Maltesern Neuss, so dass Kinder mit Fluchthintergrund die Workshops in professionell ausgestatteten Kursräumen unter Anleitung von Künstlern mitmachen konnten. Dass die Ideen für die Workshops von ehemaligen Teilnehmenden und Mitgliedern des Jugendvorstandes kamen, ist besonders wichtig.